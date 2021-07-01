Hepsiburada, Nasdaq halka arzında 3,9 milyar dolar değerlemeye ulaştı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 17:12

Online alışveriş platformu Hepsiburada.com’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Nasdaq Borsası’ndaki halka arzın hisse başı 12 dolardan olduğunu, değerlemenin ise 3,9 milyar dolara ulaştığını söyledi. Çevrimiçi basın toplantısında konuşan Hanzade Doğan Boyner, “Halka arz gelirini sadece Türkiye’de değil yakın ve yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda da hizmetlerimizi büyütmek için kullanacağız” açıklamasını yaptı. Doğan “Örneğin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’da güçlü pazarlar var” dedi.

"HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 738 MİLYON DOLAR"

Franklin Resources Inc. iştirakinin de hissedarı olduğu, resmi ismi D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ olan ve Nasdaq’da halka arz edilen ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın halka arz büyüklüğü 738 milyon dolar oldu. Bu büyüklüğe talep gelmesi durumunda ayrılan ek satış da dahil oldu. Şirketin sağladığı bilgilere göre 326 milyon adet hissesinin yüzde 20’sini 11-13 dolar fiyat aralığından halka arz eden Hepsiburada sermaye artırımı aracılığıyla net 470 milyon dolar elde edecek.

NASDAQ CEO’SU FRIEDMAN: BAŞARINIZ GERÇEK BİR İLHAM KAYNAĞI

Hepsiburada’nın halka arzı için düzenlenen gong töreninde konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman, NASDAQ’ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle Hepsiburada’yı kutladı. Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendiren Friedman, şunları söyledi:

“Türkiye’de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programınız 2017 yılından bu yana 19.000’den fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin %20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok.”