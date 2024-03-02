Araç kiralama şirketine KVKK'dan ceza

KVKK'den, araç kiralama sisteminden başkalarının bilgilerine ulaşılabilen şirkete, veri güvenliği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 200 bin lira idari para cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:44
Araç kiralama şirketine KVKK'dan ceza
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir araç kiralama şirketinin internet sisteminde kayıtlı kullanıcıların başkalarının bilgilerine ulaşabilmesi nedeniyle, ilgili şirkete 200 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'nin kararına göre, bir araç kiralama şirketinin müşterisi olan kişi, şirketin internet sitesine sisteme kayıtlı kullanıcı adı ve e-posta adresi ile giriş yaparken bir başka kullanıcının hesabına yönlendirildi.

Yönlendirildiği kişinin hesabındaki adres, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve ehliyet bilgisi gibi kişisel verilerine erişen kişi, kendi bilgilerinin de başkaları tarafından erişilebileceğini belirterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gereğinin yapılması için KVKK'ye şikayette bulundu.

KVKK, yaptığı inceleme sonucu, veri sorumlusu araç kiralama şirketinin veri kayıt sistemindeki algoritmanın yanlış çalışması nedeniyle platform kullanıcılarının farklı kullanıcıların kişisel verilerine erişim sağladığını tespit etti.

İlgili şirketin veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak başka kişilerce erişilebildiğini belirleyen KVKK, söz konusu şirkete 200 bin lira idari para cezası kesti.


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