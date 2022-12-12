Araç kiralamada fiyat yüzde 65 arttı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Araç kiralama platformu Miniyol.com, 2022 yılına ait kiralama verilerini sektör ile paylaştı.

Buna göre ortalama günlük kiralama bedeli 245 liradan yüzde 61 artışla 395 liraya çıktı. Kiralamada ise yüzde 75 ile ekonomi sınıfı tercih edildi. Yakıt tercihinde ise yüzde 66 ile benzinli seçildi. Artan kiralama fiyatlarının sektörü de zor duruma soktuğunu belirten Çelik, “Araç kiralama rezervasyonları en çok yüzde 81 ile mobil uygulamalar üzerinden yapıldı. Mobilite çözümleri ile maliyetleri ve fiyatları düşürmeyi planlıyoruz. Kullan-bırak araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Express ve kişiden kişiye araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Self ürünleri için fonbulucu üzerinden yatırım turuna başladı. Bunun için de bir yatırım turuna çıktık” dedi.