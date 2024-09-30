TÜVTÜRK için mahkemeden 'ayıplı hizmet' kararı! Araç muayenesinde emsal karar...

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:55

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:55

Konya'da Tüketici Hakem Heyeti, Hüseyin Özdemir’in araç muayene ücreti için kredi kartı kullanımından kaynaklanan 128,18 TL'lik ek ücretin iadesine karar verdi. Heyet firmanın aldığı bu farkı "ayıplı hizmet" olarak değerlendirdi. Özdemir, "Amacım sadece 128 TL değil, insanlara haklarını aramaları konusunda örnek olmak" dedi.

Hüseyin Özdemir, 2023 yılında Seydişehir’deki araç muayene istasyonunda kredi kartı ile bin 130,44 TL'lik vize işlemi yaparken ek olarak 128,18 TL fark ödedi. Durumu avukatı ile paylaşan Özdemir, alınan bu farkın yasal olmadığını öğrenerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve iade kararı aldı.

Araç muayenelerinde ek ücret talepleri uzun süredir gündemde. Giresun'da bir vatandaşın benzer bir şikayetle mahkemeye başvurması, TÜVTÜRK'ün aldığı ek ücretlerin "ayıplı hizmet" kapsamında değerlendirilmesine yol açtı. Mahkeme ek ücretlerin iadesine hükmetti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

240 MİLYON TL EK ÜCRET TOPLADI

TÜVTÜRK’ün bu uygulama nedeniyle bir yıl içinde yaklaşık 240 milyon TL ek ücret topladığı iddia ediliyor.

'VATANDAŞTAN TALEP ETMEMELİLER'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili "İşletmelerin banka komisyon oranlarını gerekçe göstererek kartla yapılan ödemelerden ek ücret talep etmesi kabul edilemez. Tüm esnaf ve işletmeler banka ve kredi kartı ile ödemeyi kabul etmek zorunda olacak. Kartla ödeme almayan veya fark isteyen işletmelere 200.000 TL’ye kadar ceza kesilebilecek" sözleri bu gelişmelerin ardından tekrar gündeme geldi. Şimşek ayrıca tüketicilere bu tür durumlarla karşılaştıklarında Gelir İdaresi'ne bildirimde bulunmaları çağrısında bulunmuştu.