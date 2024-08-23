Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geldi! 23 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:54
Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geldi! 23 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.

Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Benzin: 43.24 TL/L

Motorin: 43.94 TL/L

Ankara

Benzin fiyatı: 43.53 TL/L

Motorin fiyatı: 44.33 TL/L

İzmir

Benzin fiyatı: 43.99 TL/L

Motorin fiyatı: 44.86 TL/L

LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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