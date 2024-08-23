Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geldi! 23 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.
Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Benzin: 43.24 TL/L
Motorin: 43.94 TL/L
Ankara
Benzin fiyatı: 43.53 TL/L
Motorin fiyatı: 44.33 TL/L
İzmir
Benzin fiyatı: 43.99 TL/L
Motorin fiyatı: 44.86 TL/L
LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyat farkı 4 ayın zirvesini gördü
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- Boğaz'daki izinsiz inşaata soruşturma
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?