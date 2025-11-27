Araç sahipleri dikkat: Hangi otomobile ne kadar MTV ödenecek?

TÜİK'in yeniden değerleme oranlarını açıklamasıyla birlikte birçok ödeme için yapılacak artışlar da netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için de geçerli olacak ve 1 Ocak 2026 itibarıyla araç sahipleri geçen seneye göre yüzde 25’ten fazla zamlı ödeme yapacak.

MTV tutarları, araçların modelinden ziyade motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki tabloda motor hacmine ve yaş aralığına göre 2026 yılı MTV tutarları yer alıyor:

MOTOR HACMİ TAŞIT DEĞERİ (TL) 1-3 YAŞ MTV (TL) 4-6 YAŞ MTV (TL) 0-1300 CC ≤180.600 6.066 4.229 0-1300 CC 180.600 – 316.400 6.666 4.653 0-1300 CC ≥316.400 7.284 5.074 1301-1600 CC ≤180.600 10.565 7.921 1301-1600 CC 180.600 – 316.400 11.637 8.818 1301-1600 CC ≥316.400 12.691 9.512 1601-1800 CC ≤452.800 20.506 -

Araç sahipleri, motor hacmine ve aracın yaşına göre tablodaki tutarlara göre MTV ödemelerini gerçekleştirecek. Bu artış, özellikle yüksek motor hacmine sahip araçlarda daha yüksek oranda hissedilecek.