Araç sahipleri dikkat: Kritik tarihe son iki ay! Yaptırmayan trafiğe çıkamayacak...

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki değişiklikle, M2 ve M3 sınıfı araçlar, belediyelere ait veya belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları, taksiler ve dolmuşlar kamera sistemiyle donatılacak.

19 Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre bu araçlarda takip ve kamera sistemi görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu olacak.

2025–2023 model araçlar: 1 Ocak 2026’da kamera zorunluluğu başlayacak

1 Ocak 2026’da kamera zorunluluğu başlayacak 2022–2018 model araçlar: 1 Ocak 2027’de kamera zorunluluğu başlayacak

1 Ocak 2027’de kamera zorunluluğu başlayacak 2017 ve öncesi modeller: 1 Ocak 2028’de kamera zorunluluğu başlayacak

Yaklaşık 2 ay sonra, yılbaşında ticari taşımacılık yapan araçlar, kamera takılı olmadan muayeneden geçemeyecek

KAMERA FİYATLARI VE ÖNEMİ

Piyasada araç içi kamera sistemlerinin fiyatları özelliklere göre değişiyor. Ortalama bir kamera sistemi 2 bin TL civarında başlarken, yüksek çözünürlüklü ve gece görüş destekli modeller daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Uzmanlar sistemlerin yalnızca ceza amacıyla değil, trafik güvenliği ve sürücülerin korunması açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor.