Araç sahipleri dikkat: O ücretin iadesi için yol açıldı!

Tunceli'de araç muayenesi yaptıran M.T. adlı yurttaş, ödemesini kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi.

Muayene ücretine ek olarak, 127,62 TL tutarında ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesintisi yapıldı.

Bu bedelin iadesi için durumu tüketici hakem heyetine taşıyan M.T.’nin talebi, Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca reddedildi.

Bunun üzerine M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının iptali için dava açtı.

HİZMET BEDELİ İÇİN İADE KARARI

Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırdı ve tüketiciden alınan 127,62 TL hizmet bedelinin iadesine hükmetti.

Mahkeme kararında, “Bilindiği üzere 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesi gereğince üye iş yerlerinin kart hamilinden kart kullanımı nedeniyle komisyon veya benzeri isim altında ek ödeme talep edemeyeceği dikkate alınarak, mahkememizce davanın kabulüyle Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı kararının iptaline ve tüketiciden alınan 127,62 TL ödeme kuruluşu hizmet bedelinin davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine” hükmedilmiştir.

Karar, milyonlarca araç sahibi için emsal teşkil ederken, davanın avukatı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖDEME YAPANLAR MAHKEMELERE BAŞVURABİLİR

Araç muayenesinde aracı kurum tarafından tahsil edilen komisyonun hukuka aykırı olduğunu belirten avukat Haydar Doğan, “Hakem heyetince verilen red kararı sonrası açtığımız dava lehimize sonuçlandı ve komisyonun iadesine karar verildi” dedi.

Doğan, kararın emsal nitelikte olduğunu vurgulayarak, “Benzer şekilde haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşlarımız için önemli bir hukuki dayanak oluşturuyor. Vatandaşlarımız, ödedikleri haksız komisyonların iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurabilir; talepleri reddedilirse ilgili mahkemelere müracaat edebilirler” ifadelerini kullandı.