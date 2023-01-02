Araç satış sözleşmesine dev zam

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:44

Asgari ücrete yapılan zam henüz çalışana yansımadan iğneden ipliğe herşeye zam gelmeye başladı.

İkinci el araç satışında noterde yapılan araç satış sözleşmesi için alınan ücret de zamlandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre ikinci el araç satışında noterde yapılan araç satış sözleşmesi için alınan ücret yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Geçtiğimiz yıl 420 Türk Lirası bedelle yapılan satış sözleşmesi 1 Ocak itibarıyla 932,65 TL olarak belirlendi.