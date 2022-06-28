Arçelik, IndesitJSC ve Whirlpool LLC’yi satın alıyor

28 Haziran 2022 Salı, 09:19

Arçelik hisseleri açılışın ardından 80.65 liraya kadar yükseldikten sonra saat 10.19'da yüzde 6.41 primle 80.50 liradan işlem gördü.

KAP'a yapılan açıklamaya göre gerekli izinlerin ve anlaşma koşullarının karşılanmasının ardından Arçelik, Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC şirketlerinin tamamını Whirlpool EMEA SpA'dan satın alacak.

Satın alınan varlıklar arasında Rusya'nın Lipetsk kentinde yılda 2.8 milyon adet soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi yapan 2,500 çalışanlı üretim tesisi de yer alıyor.

Açıklamada satın alma bedelinin çeşitli değişkenlere göre belirlendiği ifade edilerek şu anki satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon Euro olduğu belirtildi.

Arçelik'in satın aldığı şirketler Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğoliastan pazarında faaliyet gösteriyor.