Tesla, hisselerinin üçe bölüneceğini duyurdu
ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, SEC’e sunduğu raporda ağustos ayında hissedarlar ile yapılacak toplantıda onaylanması durumunda hisse fiyatının üçte bir oranına düşeceğini, hisse sahiplerinin ise üç katı fazla hisseye sahip olacağını söyledi.
Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, yıllık vekil beyanını Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundu.
NTV'de yer alan habere göre, ABD merkezli şirket yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusundaki beyanında hisselerinin üçe bölüneceğini duyurdu.
Ağustos 2020'den bu yana ilk hisse bölünmesinin, şirketin ağustos ayındaki yıllık toplantısında hissedarlar tarafından onaylanması gerekiyor.
SEC’e sunulan dosyada şirket, hisse bölünmesi hakkında, "Başarımız, mükemmel yetenekleri çekmemize ve elde tutmamıza bağlıdır. Her çalışana hisse senedi alma seçeneği sunan "son derece rekabetçi ücret paketleri" Tesla'nın bunu yapmasına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.
Tesla, “Hisse paylaşımının, çalışanlarımızın öz sermayelerini yönetmede daha fazla esnekliğe sahip olmaları için adi hisse senetlerimizin piyasa fiyatını sıfırlamaya yardımcı olacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.
BEŞE BÖLÜNDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU
Tesla, Ağustos 2020'de de hisse senetlerinin beşe bölündüğünü duyurmuştu.
Dosyada ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk'ın şu anda Tesla hisselerinin yüzde 23,5'ine ve Vanguard'ın Tesla hisselerinin yüzde 6'sına sahip olduğunu gösterdi.
Musk, yaklaşık 44 milyar dolara satın almayı planladığı sosyal medya devi Twitter'daki hissesini desteklemek için 2021'in sonlarından bu yana Tesla hisselerinin önemli bir bölümünü satmıştı.
Diğer büyük teknoloji şirketleri de yakın zamanda satın alınabilirliklerini ve günlük yatırımcılar için çekiciliğini artırmaya yardımcı olmak için hisse bölünmelerini duyurmuşlardı.
Elektronik ticaret devi Amazon (AMZN), bugün itibarıyla hisse senetlerinin 20’ye bölündüğünü açıklamıştı.
Google'ın (GOOGL) sahibi olan Alphabet ise şirket hisselerinin temmuz ayında 20'ye bölüneceğini aktarmıştı.
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