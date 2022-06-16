Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 316,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Haziran haftasında net 316,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 85 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Haziran itibarıyla 17 milyar 129,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Haziran'da 15 milyar 758 milyon dolara indi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 719,6 milyon dolardan 1 milyar 495,2 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 112,8 milyon dolardan 114,9 milyon dolara çıktı.
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