Ardı arkası kesilmiyor... Benzin ve mazota büyük zam yolda!

05 Şubat 2022 Cumartesi, 09:50

Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en iyi performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1,1 artarak 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Yeniçağ'ın sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak.

Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzülerek... Haftaya salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 70-90 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığı çok yüksek. Petrol fiyatlarındaki artış zammın nedeni... Pazartesi sert bir düşüş olmazsa gelecek zam bu..."

Çok üzülerek...



Haftaya salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 70-90 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığı çok yüksek.



Petrol fiyatlarındaki artış zammın nedeni :( Pazartesi sert bir düşüş olmazsa gelecek zam bu... — Oğuz Demir (@droguzdemir) February 4, 2022

BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Perşembe günü, günü 91.11 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, dün itibarıyla önceki göre yüzde 2.27 artışla 93.18 dolara ulaştı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 93,17 dolara kadar yükseldi. Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberlerle ABD'deki fırtınanın arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri fiyatları yükseltti.