Ardı arkası kesilmiyor: Benzin ve motorine büyük zam yolda!
Akaryakıta zammın ardı arkası kesilmiyor. Benzin ve motorine 5 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere yeni zamlar geliyor.
Benzin ve motorine günlerdir üst üst büyük zamlar geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 5 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam gelecek. Zamla birlikte motorinin litresi (illere göre küçük değişiklik olabilir) 19 TL 85 kuruş olacak. Benzinin litre fiyatı ise 18 TL 87 kuruşa çıkacak.
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, ortalama 60 litre civarında kapasiteye sahip araçların depolarını tam doldurmak isteyenler 1.000 TL'den fazla ödemek zorunda kalacak.
Yılbaşından itibaren akaryakıta yüzde 50'den fazla zam gelirken, son 15 aydaki artış yüzde 200'e yaklaştı.
Dün benzine 53 kuruş, motorine ise 1 TL 33 kuruş zam gelmişti.
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