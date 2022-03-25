Ardı arkası kesilmiyor: Bir zam da akaryakıt ürünlerine!
Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle beraber zamların ardı arkası kesilmiyor. Dün gelen motorin zammının ardından şimdi de akaryakıt ürünlerine zam geldi.
Kazakistan petrolünün Hazar Denizi'nin altından Karadeniz kıyısındaki Novorossisk'e taşıyan boru hattında meydana gelen hasar uluslararası piyasalarda petrol fiyatını yükseltti. Fiyatların yükselmesinin ardından akaryakıt ürünlerine zam geldi.
GAZYAĞI 1 LİRA 19 KURUŞ ZAMLANDI
Akaryakıt ürünlerinden gazyağına 1 lira 19 kuruş, kalorifer yakıtına 1 lira 2 kuruş, fuel oile 69 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oile 1 lira 1 kuruş zam yapıldı.
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