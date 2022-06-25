'Arı sütü' altınla yarışıyor: Kilosu 10-15 bin TL

25 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Pandemi döneminde arı ürünleri ve özellikle arı sütüne çok fazla talep olması nedeniyle arı sütü üretiminin de arttığını kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gür, talepler dolayısıyla vakti müsait olan ve uğraşmayı seven arıcıların arı sütü üretmeye başladığını belirtti.

"TALEPLER ÜZERİNE ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ"

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan aynı zamanda kanser hastalığının tedavisinde vücuttaki ölü hücreleri canlandırdığı düşünülen arı sütünün zahmetli bir uğraş sonucu elde edildiğini belirten Rahime Gür ise, “Arı sütü üretimini pandemi döneminde başladım. Gelen talepler üzerine devam ediyoruz. Zahmetli bir iş ama uğraşmayı sevenler için güzel ve oldukça bereketli bir iş. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektörünün yanında sağlık için tüketiliyor. Vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve kanser hastalığına etkili yararı olması nedeniyle vücut direndi düşük olanlar şifa için tüketiyor. Bunun yanında çocuğu olmayan çiftler de çocuk sahibi olabilmek amacıyla tüketiyor” dedi.

KİLOSU 10-15 BİN TL

Kilosu 10-15 bin TL arasında değişen arı sütü, özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden toplanarak soğuk zincir ile muhafaza ediliyor. Petekler arasından özel bir yöntemle toplanan arı sütleri, kraliçe arısı olmayan kovanlara yerleştiriliyor. Burada kraliçeye sahip olmayan arılar yüzük adı verilen özel petekteki bu bölmelere özel besleme yapıyor. 72 saat sonra bu özel petek içerisinde diğer arılar tarafından biriktirilen ve adına arı sütü verilen özel besin toplanarak soğuk zincir ile tüketime sunuluyor.