Artan dolar ve enflasyon ile yedek parça temin krizi olumsuz etkiledi

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre zorunlu trafik sigortası kapsamındaki eksper raporlarına konu hasar dosyası sayısı yüzde 1.8 artarak 213 bin 756 adet, kasko kapsamındaki hasar dosyası sayısı da yüzde 8.6 artarak 242 bin 681 adet oldu. Hasar dosyalarının dağılımı ise yine geçen yılın ilk 6 ayındaki gibi yüzde 47 trafik, yüzde 53 kasko olarak hesaplandı.

SBM verilerinden Allianz Sigorta’nın hazırladığı rapora “hasar tutar aralığı”ndan bakınca ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İşte o detaylar:

- Trafik kapsamında “0-500 TL” arası maliyetli hasar dosyası sayısı yüzde 28.9 düşüşle 5 bin 1 adede inerken toplamdaki payı da yüzde 3.3’ten yüzde 2.3’e geriledi. Yine “501-1000 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 26.9 azalışla 17 bin 875 adede, bunların toplamdaki payı yüzde 11.7’den yüzde 8.4’e, “1001-1500 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 13 düşüşle 23 bin 765 adede, bunların payı yüzde 13’ten yüzde 11.1’e indi. Buna karşın “1501-2000 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 0.9 artışla 23 bin 853 adede çıkarken toplamdaki payı ise yüzde 11.3’ten yüzde 11.2’ye indi. Yine “2001-3000 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 8.1 artışla 36 bin 902 adede, toplamdaki payı yüzde 16.3’ten yüzde 17.3’e, “3001 TL ve üzeri” maliyetli dosya sayısı yüzde 14 artarak 106 bin 360 adede ve bunların toplamdaki payı yüzde 44.5’ten yüzde 49.8’e çıktı.

YÜZDE 21.2 YÜKSELDİ

n Kasko kapsamında ise “0-500 TL” arası maliyetli hasar dosyası sayısı yüzde 25.1 düşüşle 2 bin 892 adede, toplamdaki payı yüzde 1.7’den yüzde 1.2’ye geriledi. “501-1000 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 28.3 azalışla 9 bin 50 adede, toplamdaki payı yüzde 5.7’den yüzde 3.7’ye, “1001-1500 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 21.7 düşüşle 12 bin 662 adede, payı yüzde 7.2’den yüzde 5.2’ye indi. Yine “1501-2000 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 12.9 düşüşle 13 bin 584 adede, toplamdaki payı yüzde 7.6’dan yüzde 5.6’ya, “2001-3000 TL” maliyetli dosya sayısı yüzde 7.9 düşüşle 24 bin 979 adede, toplamdaki payı yüzde 12.1’den yüzde 10.3’e indi. Buna karşın “3001 TL ve üzeri” maliyetli dosya sayısı yüzde 21.2 artarak 179 bin 514 adede ve bunların toplamdaki payı yüzde 66.3’ten yüzde 74’e çıktı.

‘RİSKLERİN ŞİDDETİ VE FREKANSI ARTIŞ GÖSTERİYOR’

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, “tarım sigortasız olmaz” diyerek üreticileri sigortalı olmaya çağırdı. Günal şöyle devam etti:

“İklim değişikliği dünya genelinde doğal afetlere, ani sıcaklık değişimine, dolu, sel ve hortumlara neden oluyor ve bunun sonucunda da tarımsal faaliyetler olumsuz yönde etkileniyor. Risklerin şiddeti ve frekansı yıllar itibarıyla artış gösteriyor.” Serpil Günal ayrıca, bu yıl bugüne kadar 1.2 milyar liralık hasar ödediklerini, bir bu kadar daha ödemeyi tahmin ettiklerini belirtti.

‘TEMİNAT BAZINDA MUAFİYET UYGULANABİLMELİ’

İklim değişikliğinin sonuçlarına sektör açısından farklı bir pencere açan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, “Düzenlenecek poliçelerde riske dayalı sigorta primleri belirlenirken gerekli afet önleme tedbirleri, koşul ve şartları dikkate alınmalı, buna bağlı olarak ilave prim ve/ veya indirimler mutlaka uygulanmalı. Bazı bölgelere teminat bazında istisna veya muafiyet de uygulanabilmeli” dedi. Çifçi yangın ve sel gibi risklerin mutlaka sigorta kapsamına dahil edilmesi önerisinde bulundu.



‘YÖNETİCİLER UZAKTAN ÇALIŞMAYI GELİŞTİRMELİ’

Aon, IPSOS işbirliğinde gerçekleştirdiği 2021 Küresel Refah Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre küresel çapta şirketlerin yüzde 82’si çalışanlarının refahının bir öncelik olduğunu düşünüyor. Ancak buna rağmen birçok şirket, kurumsal kültürlerinde, yeteneği kendilerine çekme yaklaşımlarında ve performans hedeflerinde bir refah stratejisinden yoksun. Raporla ilgili değerlendirme yapan Aon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, küresel Covid-19 salgınının etkilerine vurgu yaparak şu noktaya dikkat çekti: Çalışanların yarısından fazlası mümkün olduğunca uzaktan çalışmaya devam etmeyi tercih ediyor. Ancak yöneticiler uzaktan çalışma kültürünü geliştirirerek bu eğilimi desteklemelidir.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Türkiye Sigorta Tatbikatçıları Derneği (TSTD) tarafından bu yıl 13. kez gerçekleştirilen “Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı” bugün başlıyor. İki günlük konferans online yapılacak.

- Aksigorta’nın, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel bir kampanya başlatarak ekim ayı boyunca “Pati Sigortası” satın alan her bir müşteri adına Haytap’a bağış yapacağı açıklandı.

- Generali Sigorta’nın hazırladığı “Muğla sigortacılık haritası”na göre Muğlalıların en çok tercih ettiği ürün yüzde 42 ile DASK, yüzde 28 ile kasko ve yüzde 8 ile konut sigortaları oldu.

- Sigortaladım.com’un, sürücüleri trafik sigortası ve kaskoya teşvik etmek için ücretsiz “Yol Yardım Paketi” kampanyası başlattığı duyuruldu. Sigortalılar bu olanaktan yılda iki kez faydalanabilecek.

- MAPFRE Sigorta’nın ulusal sigortacı finansal güçlülük notunun (IFS), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “AA+(Tur)” olarak teyit edildiği açıklandı.