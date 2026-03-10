Artan petrol fiyatları ekonomideki beklentileri de bozdu: Hedefler altüst!

Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıl için 65 dolar olan petrol fiyatı dün hızla artışa geçti. CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, Türkiye ekonomisinin 2025 yılını 25 milyar dolarlık cari işlemler açığıyla tamamladığına işaret edilerek, “ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla artan ham petrol ve altın gibi emtia fiyatları yüzünden Türkiye’nin dış ticaret açığını önümüzdeki aylarda daha da büyütecek. Türkiye’nin 2025 yılında 25 milyar dolara çıkan cari işlemler açığının, 2026 yılında 50 milyar doların üzerine yükselme olasılığı artıyor” denildi.

ENFLASYON YÜKSELECEK

Raporda enflasyondaki yükseliş eğiliminin savaşla birlikte daha da hızlanacağına da işaret edildi. Ocak ayındaki yüzde 4.84 ve şubattaki yüzde 2.96 oranlarındaki aylık enflasyonların Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığına dikkat çekilen raporda, “Mart ayından itibaren ise savaşın etkisi de yaşanmaya başlanacak. Savaşın uzun sürmesi halinde ham petrol fiyatlarının 200 dolarlara varabileceği tahminleri yapılıyor. İktidar akaryakıt fiyatlarına yapılacak zammı bu ürünler üzerindeki ÖTV’yi yüzde 75 oranına kadar indirerek önlemeye çalışsa da çok kısa bir süre sonra indirilecek ÖTV kalmayacağı için fiyatların yüksek oranlarda zamlanması bekleniyor” denildi. Başta gübre olmak üzere doğalgaz ve akaryakıt ürünlerini girdi olarak kullanan tarım ve sanayi sektörü işletmelerinin çok büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

HEDEF TUTAR MI ?

İktidarın 2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğuna işaret edilen raporda, “Ocak ve şubat aylarındaki toplam yüzde 7.95 oranındaki artışla hedefin neredeyse yarısına ilk iki ayda gelindi. Yüzde 16 hedefinin gerçekleşebilmesi için kalan 10 ayda aylık ortalama enflasyonun yüzde 0.8’in altında kalması gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.

AYLIK, ÜCRET VE MAAŞLARDAKİ ERİME

Raporda, 2026 başında işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12.19 oranında zam yapıldığına işaret edilerek, “Ocak-şubat aylarında gerçekleşen yüzde 7.95 oranındaki zam, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yıl başında yapılan zammın yüzde 61’ini eritti. Bugün itibariyle emekliler devletten yüzde 7.95 oranında alacaklı konumuna geldiler. 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının yaklaşık bin 600 lirası (tam olarak 1.595 lirası) daha ilk iki ayda erimiş oldu” denildi.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkından ayrı olarak yapılan yüzde 11 oranındaki zammın yüzde 72’sinin de ilk iki ayda gittiğine işaret edilen raporda, “61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşının 4 bin 920 lirası iki ayda eridi. 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 2 bin 232 lirası ilk iki ayda eridi” denildi.