Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de düzenlenen bal festivalinde, coğrafi işaretli Hatila balı açık arttırma usulü ile 17 bin liraya satıldı.
Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyündeki bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hatila Bal Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışmaların yapıldığı, horonların oynandığı şenlikte ilk kez bal ağası seçildi. Festivalde düzenlenen bütün yarışmalara balla ilgili olurken, 1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satılığa çıkartıldı. Açık arttırmada balı en yüksek teklif olan 17 bin lirayı veren Yücel Demirci aldı. Demirci aynı zamanda festivalin bal ağası seçildi.
COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALMIŞTI
Bin 349 bitki türüne sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'nda üretilen Hatila Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl coğrafi işaret belgesi almıştı.
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