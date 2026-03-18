Asal Araştırma anketinde çarpıcı sonuç: Ekonomi yönetimine güven diplerde!

Asal Araştırma tarafından Şubat 2026’da 2 bin 15 kişiyle yapılan ankette, “Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 34,2’si “güvenmiyorum”, yüzde 32,6’sı ise “hiç güvenmiyorum” yanıtını verdi. “Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 12,0 olurken, “güveniyorum” diyenler yüzde 10,6’da kaldı. “Çok güveniyorum” diyenlerin oranı yüzde 4,0 olarak ölçülürken, yüzde 6,4’lük kesim fikri olmadığını ya da yanıt vermediğini belirtti.

EKONOMİ BEKLENTİSİ NEGATİF

Aynı ankette “Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 68,0’i ekonominin kötüye gideceğini ifade ederken, yüzde 21,4’ü iyiye gideceğini belirtti. Yüzde 10,6’lık kesim ise fikri olmadığını ya da yanıt vermediğini bildirdi.

FİYAT ARTIŞLARI TÜKETİMİ ETKİLİYOR

Araştırmada yer alan “Son 3 ayda fiyatından dolayı pazardan, marketten almaktan vazgeçtiğiniz, alamadığınız ürünler oldu mu?” sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti.

Buna göre katılımcıların yüzde 75,0’i fiyatlar nedeniyle bazı ürünleri alamadığını ya da almaktan vazgeçtiğini ifade etti. Yüzde 14,2’si böyle bir durum yaşamadığını belirtirken, yüzde 10,8’i ise fikri olmadığını ya da cevap vermediğini kaydetti.

Araştırma, artan fiyatların tüketici davranışları üzerindeki etkisini ve ekonomik beklentilerdeki olumsuz tabloyu ortaya koydu.