Asgari ücret açıklaması tepki çekmişti: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay emekli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Nisan Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yönetim kadrosunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Banka içi listelerde yapılan güncelleme ekonomi çevrelerinde yakından takip edildi.

TCMB YÖNETİMİNDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın isminin Yönetim Komitesi ve Para Politikası Kurulu listelerinden çıkarıldığı görüldü. Söz konusu değişiklik, faiz kararı öncesi süreçte dikkat çekti.

Akçay’ın bu ay içinde emekliye ayrılmasının beklendiği bilinirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

OSMAN CEVDET AKÇAY’IN KARİYERİ

2009-2018 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda başekonomist olarak görev yapan Osman Cevdet Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde TCMB Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte son kez basının karşısına çıkan Akçay, “‘Asgari ücreti yüksek bir yere çekeyim en azından işçi kurtulsun demek’ dünyanın en kötü fikri” açıklamasıyla gündem olmuştu.

Akçay, enflasyonla mücadelede ücretlerin baskılanması gerektiğini savunmuş ve “Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor; maliye genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım” ifadelerini kullanmıştı.

TCMB’de yaşanan bu gelişme, kritik faiz kararı öncesi para politikası yönetimine ilişkin beklentilerin de yakından izlenmesine neden oldu.