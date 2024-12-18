Asgari ücret artışının ‘muhtemelen enflasyonun üzerinde’ olacağını söyledi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, aylık, ücret ve maaş artışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ŞİMŞEK’İN TAHMİNİ

Aylık ve ücretlerde iyileştirmeler yaparak enflasyon üzerinde artış sağladıklarını belirten Şimşek, son 22 yıldaki artışlardan örnekler verdi. Asgari ücret ve en düşük emekli aylığındaki artışlarla övündü. Çalışanları enflasyona ezdirmediklerini savunan Şimşek, “Emeklilerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.

2023 yılında enflasyonun yüzde 64.8 olduğunu anımsatan Şimşek, “2023 yılında en düşük memur maaşı yüzde 142 artmış yani enflasyonun iki katından fazla artmış. Asgari ücret yüzde 107 artmış, neredeyse iki katı kadar artmış. En düşük emekli aylığı yüzde 114 artmış yani enflasyonun neredeyse iki katı artmış” diye konuştu. Şimşek, bu yıla ilişkin bilgi verirken de, “Gördüğünüz gibi, bütün bunlar enflasyonun iki katı. Peki, 2024’te ne olmuş? 2024’te, bakın, enflasyon şu anda yüzde 47, yılsonu muhtemelen yüzde 45 olacak” dedi. Milletvekillerinin “Asgari ücreti söyleyin” sorusuna ise Şimşek, “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” yanıtını verdi.

ASGARİDE HANGİ ORAN?

Şimşek, konuşmasında genel olarak “gerçekleşen enflasyona” göre o yılki ücret, maaş ve aylık artışlarını değerlendirdi. Şimşek’in değerlendirmesine göre bu yılsonu enflasyon tahmini yüzde 45. Merkez Bankası’na göre bu yılsonu yüzde 44. Bankanın gelecek yılki tahmini ise yüzde 21. Tutmayacağı belli olan OVP’ye göre bu yılki tahmin yüzde 41.5. Gelecek yılki tahmin ise yüzde 17.5. Hangi oranın dikkate alınacağına iktidar karar verecek.

Bu yılsonu enflasyon tahmini olan yüzde 45 dikkate alınırsa asgari ücret 7 bin 651 TL artarak 24 bin 653 TL’ye çıkacak. Şimşek artışın “enflasyonun üzerinde” olacağını söyledi. Bu nedenle de artışın yüzde 21 ile yüzde 45 arasında bir oran olması bekleniyor.