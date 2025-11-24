Asgari ücret, enflasyon, dolar: Dev bankadan kritik Türk ekonomisi tahminleri!

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, katıldığı TV programında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış beklentilerini, asgari ücrete ilişkin tahminlerini ve dolar/TL öngörüsünü paylaştı. Akçelik, önümüzdeki dönemde ekonomideki gelişmelerin etkisiyle faiz indirimlerinin devam edeceğini belirtti.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI BEKLENİYOR

Akçelik, "Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere yönetilen fiyatlarda yüzde 20 artış bekliyoruz. Asgari ücrete dair piyasalarda genel beklenti yüzde 20-25 arasında bir yerde olacağız" dedi.

DEZENFLASYON HIZI YAVAŞLADI

Kuraklık ve döviz kurlarındaki hareketlerin enflasyon üzerinde etkili olduğunu söyleyen Akçelik, "Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve kuraklık/don nedeniyle dezenflasyon yavaşladı. Kasım enflasyonunun aylık yüzde 1,4 bekliyoruz. Sebze fiyatlarında beklentilerden daha hızlı aşağı geliş var. Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak enflasyon rakamı olacak" ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRECEK

Akçelik, faiz indirimleriyle ilgili olarak, "Ben hala aralıkta 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyorum. Piyasada bazı oyuncular 150 baz puan bekliyor. Bundan sonra 100 baz puanlık faiz indirimleriyle devam edecektir. En önemli nedenlerden biri dezenflasyon hızının yavaşlaması" dedi.

TL DEĞERLENMESİ BEKLENİYOR

2026 yılı için TL’nin değerlenmesini öngördüklerini belirten Akçelik, "TL değerlenmesi olacak ama tutarı daha az olacak. Önümüzdeki dönemde reel TL değerlenmesinin gelecek yıl yüzde 5 düzeyinde olmasını bekliyoruz. Dolarizasyon riskinin yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Akçelik, ekonomik büyüme beklentisiyle ilgili olarak ise, "Bu yıl için yüzde 3,5, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme bekliyoruz. Dolar/TL’de bu yılı 43,4’le kapatmayı bekliyoruz. 2026 yıl sonu 53,5 bekliyoruz. Revizyona gitmeyi gerektirecek bir gelişme olmadı" ifadelerini kullandı.