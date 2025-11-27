Asgari ücret, faiz kararı, enflasyon: Aralık ayında ekonomi gündeminde ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini 28 Kasım’da açıklayacak. Türkiye’de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kalmıştı. Kurum, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini ise 1 Aralık’ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyümüştü.

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON VERİLERİ İZLENECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4 Aralık’ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. İhracat ve ithalatın artış eğilimi piyasanın odağında olacak. TÜİK, 3 Aralık’ta kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ekimde aylık bazda yüzde 2,55 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 32,87’ye gerilemişti. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,63, yıllık bazda yüzde 27 artış göstermişti.

SANAYİ ÜRETİMİ, İNŞAAT MALİYETLERİ VE GSYH TAKİP EDİLECEK

Ekim ayına ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri 10 Aralık’ta açıklanacak. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetmişti. TÜİK, 11 Aralık’ta 2024 yılı il bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini paylaşacak. Önceki yıl GSYH’de en yüksek pay İstanbul’un, kişi başına GSYH’de ise Kocaeli’nin olmuştu.

GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Aralık’ta yapılacak. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5’e çekmişti. Banka, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini 12 Aralık’ta açıklayacak. Cari işlemler hesabında eylülde altın ve enerji hariç 6 milyar 803 milyon dolar fazla oluşmuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık’ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 147,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 370,3 milyar lira olarak kaydedilmişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayan bütçe maratonu aralıkta Genel Kurula taşınacak; görüşmeler 8-21 Aralık tarihlerinde tamamlanacak.

Yılın son ayında milyonlarca işçi ve işverenin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararında olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.