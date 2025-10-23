Asgari ücret ne kadar olacak? Bütçedeki o detay dikkat çekti!

Aralık ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücret artışına çevrildi. Bu süreçte enflasyon oranları belirleyici olacak. Hükümetin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde yer alan bir detay ise yeni asgari ücret zammına ilişkin güçlü bir ipucu verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret, her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi ve işveren kesimi rakam üzerinde müzakere ederken, hükümet tarafı genellikle hakem rolü üstleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN TAHMİNLER NE YÖNDE? Geçmiş yıllardaki veriler, asgari ücret artışında enflasyonun ana belirleyici olduğunu gösteriyor. Artış oranları çoğunlukla enflasyon rakamlarıyla paralel, bazı dönemlerde ise birkaç puan üzerinde gerçekleşti. Bu yıl Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak öngörüldü. Bu oranın, yeni asgari ücretin belirlenmesinde temel referans olması bekleniyor. Ancak Hükümet geçen sene olduğu gibi bu sene de beklenen enflasyonun altında bir zam yapabilir.

YENİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI Yıl sonu enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 28,5’lik artış yapılırsa brüt asgari ücretin 33 bin 417 TL, net asgari ücretin ise 28 bin 403 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

Artış oranı yüzde 30 olursa brüt 33 bin 807 TL, net 28 bin 736 TL’ye; yüzde 35 artışta ise brüt 35 bin 107 TL, net 29 bin 841 TL’ye ulaşması bekleniyor.

BÜTÇE TEKLİFİNDEKİ ASGARİ ÜCRET İPUCU Son yıllarda asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Aynı şekilde tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısmın vergiden muaf tutulması da sürüyor. Bu vergi istisnasının bütçeye yansıması, asgari ücret artışıyla doğrudan bağlantılı.

Hükümetin 2026 yılı bütçesinde, vergi istisnası nedeniyle çalışanlara sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar TL olarak öngörüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi istisnası yoluyla 2026’da tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar TL katkı sağlandığını belirtti. Bu tutar 2025 bütçesinde yaklaşık 853 milyar TL seviyesindeydi.

DESTEKTEKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR? Vergi istisnası desteği asgari ücrete endeksli hesaplanıyor. Bu nedenle bütçedeki artış, asgari ücrette de benzer bir oranda artış beklentisini güçlendiriyor. Bütçedeki öngörüye göre artış oranı yüzde 28 seviyelerinde. Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5 olması da bu beklentiyi destekliyor.

KOMİSYON KARARI BEKLENİYOR Ancak asgari ücret oranını nihai olarak belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’dur. Dolayısıyla bütçedeki bu tahmin, zammın yüzde 28 civarında olabileceğine işaret etse de komisyon daha düşük ya da daha yüksek bir oranda karar verebilir.