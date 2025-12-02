Asgari ücret ne kadar olmalı? Uzman isimden çarpıcı hesaplama!

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini açıkladı. Çelik, geçmiş yıllarda hızla eriyen asgari ücretin yıllara göre denk geldiği rakamları değerlendirerek erimenin boyutuna dikkat çekti.

GSYH PAYINA GÖRE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Çelik’in çalışmasına göre, asgari ücret 2026’da kişi başı GSYH içindeki paya göre hesaplansaydı en az 38 bin TL olmalıydı. Ekonomik göstergeler ve büyüme projeksiyonları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başı milli gelirden alınan pay arttıkça net maaş seviyesi de yükseliyor.

FARKLI SENARYOLARLA ASGARİ ÜCRET ÖNGÖRÜLERİ

Kişi başı GSYH’den alınan pay yüzde 60 olursa net maaş 38 bin TL

olursa net maaş Pay yüzde 65 ’e çıkarsa asgari ücret 41 bin TL

’e çıkarsa asgari ücret Pay yüzde 70 ’lik senaryoda 44 bin TL

’lik senaryoda En iyimser senaryoda pay yüzde 80 olursa 2026 net asgari ücret 51 bin TL’ye kadar yükseliyor

TARİHSEL KARŞILAŞTIRMALAR VE ÇELİK’İN DEĞERLENDİRMESİ

Çelik, “1999, 2004 ve 2016 düzeyinde bir asgari ücret yaklaşık net 38 bin TL; 1970’ler düzeyinde bir asgari ücret yaklaşık net 50 bin TL olmalı” dedi.

Çelik sözlerini şöyle tamamladı: