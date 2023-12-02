Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Tarih açıklandı...

Yayınlanma: 02.12.2023 - 20:28

Güncelleme: 02.12.2023 - 20:28

2024 asgari ücret zammında son durum gelişmeleri, milyonlar tarafından takip ediliyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç başlıyor. Milyonlarca işçinin gözü kulağı da aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda olacak. Komisyon, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti tespit edecek. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını belirtti.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon dört kere bir araya geldikten sonra önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti açıklayacak.

Bu yılki asgari ücret pazarlığının önceki yıllara göre daha çetin geçmesi bekleniyor.

Son yıllarda enflasyonun yükselişiyle yılda bir yerine iki kere yapılmaya başlanan asgari ücret zammının seneye ne sıklıkta yapılacağı belirsizliğini koruyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre;Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Eylül ayında “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” demişti.

Yatırım bankası JP Morgan enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 73’e yükseleceğini beklerken, Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan 2024 enflasyon hedefi yüzde 5.

Asgari ücret zammında bu hedef baz alınırsa net asgari ücret 11 bin 402 TL’den 11 bin 972 TL’ye çıkacak.

Sendikalar ise iki ebeveynin çalıştığı dört kişilik bir aileyi yoksulluk sınırı veya üzerinde tutacak bir asgari ücret talep ediyor.

Türk-İş’in Kasım ayı verilerine göre yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL. Önümüzdeki yıl enflasyonla birlikte bu daha da artacak.

Ancak Kasım ayı baz alınsa bile sendikaların asgari ücret talebi neredeyse 23 bin TL’ye denk geliyor.

Bu da Mehmet Şimşek’in işaret ettiği asgari ücretin iki katı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Milyonlarca işçinin gözü kulağı da aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda olacak. Komisyon, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti tespit edecek. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.