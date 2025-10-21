Asgari ücret toplantı takvimi belli oluyor: Üçlü Danışma Kurulu toplantısı sona erdi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri hız kazandı. Ocak 2026 yaklaşırken, yeni yılda yapılacak zam oranı merak konusu olmaya devam ediyor.

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de ‘Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması’ gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu bugün bir araya getirdi. Kurul, Türk-İş ve Hak-İş’in katılmayacağını açıkladığı Asgari Ücret Komisyonu’nun akıbetini belirleyecek. Her yıl olduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl da aralık ayında görüşmelere başlayacak.

ZAM BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYOR

Zam pazarlığı öncesi beklentiler netleşmeye başladı. Morgan Stanley ve JP Morgan’ın tahminleri, açlık sınırına yakın seviyelerde kalarak çalışanların beklentilerini karşılamadı. İki banka da yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 civarında zam öngörüyor.

Bankaların asgari ücret tahminleri şu şekilde:

“Yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret 26.524 TL olacak.”

“Yüzde 25 zam senaryosunda ise net asgari ücret 22.104 TL’den 27.630 TL’ye yükselecek.”

Banka, geçen yılki yüzde 30’luk zammı doğru tahmin etmişti. Morgan Stanley ayrıca, “Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerilemesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

