Asgari Ücret toplantısı 2026: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantısı ne zaman?

2026 asgari ücret zammı toplantıları için geri sayım başladı. Aralık ayına kısa bir zaman kala milyonlarca çalışan işçi, işveren ve hükümet kesimi tarafından yapılacak toplantı tarihini merak ediyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor.

Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor.

Buna göre; 2026 asgari ücret zam toplantılarının aralık ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.