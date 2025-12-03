Asgari ücret zammı öncesi 'düşük enflasyon' döngüsü! Bakan Şimşek bakın hangi tarihi işaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre kasım ayında enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti" dedi. Bakan Şimşek, kasımda yıllık enflasyonun son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e gerilediğini, 2024 yılı mayıs ayına göre iyileşmenin 44 puanı aştığını belirtti.

Şimşek, ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonunun kasımda normalleştiğini iddia etti. Yıllık temel mal enflasyonunun yüzde 19'un altına düştüğünü kaydeden Şimşek, "Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu, ardından "Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM DÖNEMLERİNDE 'DÜŞÜK ENFLASYON' YÖNTEMİ

Yıl sonuna doğru açıklanan enflasyon verilerinin düşük seyretmesi dikkat çekiyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenirken yıllık enflasyon oranı da dikkate alınıyor. Bu oran aralık ayında belirleniyor ve ocak ayından itibaren yürürlüğe giriyor.

Ancak aralık ve ocak aylarında açıklanan enflasyon oranları arasındaki fark tartışmalara yol açıyor. TÜİK'in bağımsız kuruluşlara oranla daha düşük açıkladığı enflasyon oranları ile tartışmalar ortaya çıkarken özellikle 26 Mayıs 2022 tarihinde enflasyon sepetini açıklamayı bırakması da kuruma olan güvensizliğin artmasına neden oluyor.

TÜİK 2024 Aralık ayında enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklanırken, Ocak 2025'te bu oran yüzde 5,03'e yükseldi. Benzer durum önceki yıllarda da görüldü. 2023 Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 iken, Ocak 2024'te yüzde 6,70'e çıktı. 2022 Aralık ayında yüzde 1,18 olan oran, Ocak 2023'te yüzde 6,65 seviyesinde gerçekleşti.

ZAM ÖNCESİ DÜŞÜK ORANLAR!

Bakan Şimşek'in ifade ettiği 2,5 yıl önceki en düşük enflasyon ise 2023 yılı mayıs ayına işaret ediyor. TÜİK, 2023 mayıs ayı enflasyonunu 4 Haziran 2023 tarihinde yüzde 0,04 olarak açıklamıştı. 20 Haziran 2023'te ise asgari ücrete temmuz ara zammı duyurulmuştu. Asgari ücrete yapılacak ara zam öncesinde aylık enflasyonun düşük açıklanması dikkat çekmişti.