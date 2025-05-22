2022 ve 2023 yıllarında enflasyonun yükselmesi nedeniyle asgari ücrete temmuz döneminde de ara zam uygulanmıştı. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret temmuz ara zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir.

2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

Bu artış, 2024 yılında uygulanan 17.002 TL’lik net asgari ücrete kıyasla dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor. Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor.

AKP'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili gelen sorulan soruya "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı." yanıtını verdi.

"TEMMUZDA GÜNDEME GELEBİLİR"

Işıkhan daha önceki açıklamasında ise “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.