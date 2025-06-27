Asgari ücrete ara zam yapılmayacak: Hükümete yakın kaynaklardan dikkat çeken iddia

Hükümetin, asgari ücrete ara zam yapmama yönünde karar aldığı bildirildi. Bu kararla birlikte, yılın ilk yarısında enflasyon nedeniyle alım gücü düşen milyonlarca çalışanın beklentileri boşa çıktı.

Bloomberg’in iktidara yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, “İktidarın, yıl ortasında asgari ücrete zam yapmayı planlamadığı” ifade edildi. Haberde, hükümetin yükselen yaşam maliyetlerine rağmen bu yönde bir adım atmayacağı ve bu kararın yatırımcılar tarafından olumlu karşılanabileceği belirtildi.

3336 TL’LİK ALIM GÜCÜ KAYBI YAŞANDI

Asgari ücret, 6 aylık dönemde resmi enflasyon karşısında yüzde 15 oranında geriledi. Bu düşüşle birlikte, asgari ücretin alım gücü 3336 TL azaldı. Türkiye'de milyonlarca çalışanın temel geliri olan asgari ücretin sabit kalması, ekonomik açıdan yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

ÜCRETLİLERİN YARISI ETKİLENİYOR

Türkiye’de kayıtlı çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücretle geçimini sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, alınan zam yapılmama kararı geniş bir kesimi doğrudan etkiliyor. Artan kira, gıda ve temel ihtiyaç fiyatları karşısında asgari ücretin alım gücünün azalması, kamuoyunda tepkilere neden oldu.