Asgari ücrete enflasyon kıskacı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yıllık Programı’nda, enflasyon hedefi doğrultusunda Merkez Bankası’nın tüm araçlarını etkin biçimde kullanacağı dile getirilirken maliye ve gelirler politikalarının para politikasıyla eşgüdümünün sağlanacağı bildirildi. İktidarın yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda “geçmiş enflasyon” yerine “alternatif fiyat belirleme yöntemlerini” işaret etmesi ise yeni asgari ücret tartışmalarını gündeme getirdi. Aralıktaki toplantılarda bu artışın “geçmiş enflasyona göre mi olacağı” yoksa “hedef enflasyona göre mi belirleneceği” ortaya çıkacak.. İktidar, asgari ücretteki artışı hedeflenen enflasyona göre belirlemek istiyor. Bu da asgari ücrette daha düşük bir artış anlamına geliyor.

İKTİDARDAN İTİRAF

Öte yandan, yıllık programdaki “işgücü maliyetlerinde ve net ele geçen ücretlerdeki gelişmeler” başlıklı tabloya göre kamu işçisinin reel ücret artışı geçen yıla kıyasla yüzde 71.6’dan yüzde 6.7’ye geriledi. Memurların maaşı yüzde 38.2’den yüzde 33.6’ya indi. Asgari ücret ise yüzde 34.7 artıştan yüzde 5.3 erimeye geçti.