Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı? İşte tüm senaryolar!

Aralık 2024 sonunda belirlenen 2025 asgari ücretinin alım gücü, artan enflasyon karşısında hızla azaldı. Çalışanların gündeminde temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı önemli bir yer tutuyor.

Memur ve emekli maaşlarında temmuz ayından itibaren düzenlemeler beklenirken, asgari ücrette de benzer bir artışın olup olmayacağı merakla izleniyor.

ŞİMDİLİK ZAM İÇİN NET BİR ÇALIŞMA YOK

Ara zam beklentilerine ilişkin açıklama AKP Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Güler, henüz netleşmiş bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, “Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin doğruluk payı olmaz. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYI ARA ZAM BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Geçen yıl temmuz ayında ara zam yapılmaması, bu yıl beklentileri yükseltti. Hükümetin karar süreci enflasyon verileri ve ekonomik göstergelerle birlikte şekillenecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SENARYOLARI

Ara zam ihtimali gündemde yer alırken, farklı oranlarda zam senaryoları konuşuluyor. Temmuz ayında artış yapılması halinde yeni asgari ücretler şu şekilde olabilir:

Yüzde 10 artışla: 24 bin 314 TL

24 bin 314 TL Yüzde 15 artışla: 25 bin 419 TL

25 bin 419 TL Yüzde 20 artışla: 26 bin 524 TL

26 bin 524 TL Yüzde 25 artışla: 27 bin 630 TL

27 bin 630 TL Yüzde 30 artışla: 28 bin 735 TL

Bu rakamlar resmi olmamakla birlikte kamuoyundaki tahmin ve beklentileri yansıtıyor.

ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE GELİŞİMİ

Son yıllarda asgari ücretteki artışlar şu şekilde gerçekleşti:

2020: Brüt 2 bin 943 TL / Net 2 bin 324 TL

Brüt 2 bin 943 TL / Net 2 bin 324 TL 2021: Brüt 3 bin 577 TL / Net 2 bin 825 TL

Brüt 3 bin 577 TL / Net 2 bin 825 TL 2022 (ilk yarı): Brüt 5 bin 4 TL / Net 4 bin 253 TL

Brüt 5 bin 4 TL / Net 4 bin 253 TL 2022 (ikinci yarı): Brüt 6 bin 471 TL / Net 5 bin 500 TL

Brüt 6 bin 471 TL / Net 5 bin 500 TL 2023 (ilk yarı): Brüt 10 bin 8 TL / Net 8 bin 506 TL

Brüt 10 bin 8 TL / Net 8 bin 506 TL 2023 (ikinci yarı): Brüt 13 bin 414 TL / Net 11 bin 402 TL

Brüt 13 bin 414 TL / Net 11 bin 402 TL 2024: Brüt 20 bin 2 TL / Net 17 bin TL

Brüt 20 bin 2 TL / Net 17 bin TL 2025: Brüt 26 bin 5 TL / Net 22 bin 104 TL

TEMMUZ ZAMMI KONUSUNDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Şu an asgari ücrette temmuz ayında yapılacak zam konusunda kesinleşmiş bir karar yok. Ancak ekonomik koşullar ve çalışanların beklentileri, hükümeti adım atmaya zorlayabilir. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca asgari ücretli gelişmeleri yakından takip ediyor.