Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı? İşte tüm senaryolar!

Aralık 2024 sonunda belirlenen 2025 asgari ücretinin alım gücü, artan enflasyon karşısında hızla azaldı. Çalışanların gündeminde temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı önemli bir yer tutuyor.
Memur ve emekli maaşlarında temmuz ayından itibaren düzenlemeler beklenirken, asgari ücrette de benzer bir artışın olup olmayacağı merakla izleniyor.
ŞİMDİLİK ZAM İÇİN NET BİR ÇALIŞMA YOK
Ara zam beklentilerine ilişkin açıklama AKP Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Güler, henüz netleşmiş bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, “Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin doğruluk payı olmaz. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.
TEMMUZ AYI ARA ZAM BEKLENTİLERİ ARTIRDI
Geçen yıl temmuz ayında ara zam yapılmaması, bu yıl beklentileri yükseltti. Hükümetin karar süreci enflasyon verileri ve ekonomik göstergelerle birlikte şekillenecek.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SENARYOLARI
Ara zam ihtimali gündemde yer alırken, farklı oranlarda zam senaryoları konuşuluyor. Temmuz ayında artış yapılması halinde yeni asgari ücretler şu şekilde olabilir:
- Yüzde 10 artışla: 24 bin 314 TL
- Yüzde 15 artışla: 25 bin 419 TL
- Yüzde 20 artışla: 26 bin 524 TL
- Yüzde 25 artışla: 27 bin 630 TL
- Yüzde 30 artışla: 28 bin 735 TL
Bu rakamlar resmi olmamakla birlikte kamuoyundaki tahmin ve beklentileri yansıtıyor.
ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE GELİŞİMİ
Son yıllarda asgari ücretteki artışlar şu şekilde gerçekleşti:
- 2020: Brüt 2 bin 943 TL / Net 2 bin 324 TL
- 2021: Brüt 3 bin 577 TL / Net 2 bin 825 TL
- 2022 (ilk yarı): Brüt 5 bin 4 TL / Net 4 bin 253 TL
- 2022 (ikinci yarı): Brüt 6 bin 471 TL / Net 5 bin 500 TL
- 2023 (ilk yarı): Brüt 10 bin 8 TL / Net 8 bin 506 TL
- 2023 (ikinci yarı): Brüt 13 bin 414 TL / Net 11 bin 402 TL
- 2024: Brüt 20 bin 2 TL / Net 17 bin TL
- 2025: Brüt 26 bin 5 TL / Net 22 bin 104 TL
TEMMUZ ZAMMI KONUSUNDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Şu an asgari ücrette temmuz ayında yapılacak zam konusunda kesinleşmiş bir karar yok. Ancak ekonomik koşullar ve çalışanların beklentileri, hükümeti adım atmaya zorlayabilir. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca asgari ücretli gelişmeleri yakından takip ediyor.