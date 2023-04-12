Asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarına protesto: Emekliler iktidara ‘sandık’ gösterdi

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Fotoğraf: Necati Savaş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı (DİSK) Emekli-Sen asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarını protesto etti. Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenmesi planlanan açıklama valiliğin izin vermemesi nedeniyle DİSK Emekli-Sen Genel Merkezi önünde yapıldı. Açıklama sırasında temsili seçim sandığına “emeklinin adaleti” yazılı oy pusulaları atılırken Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirmenin kök aylıklara yansımadığını, sadece Hazine desteğiyle 7 bin 500 liraya tamamlandığını hatırlattı.

ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Yavuz, “Emeklileri enflasyona ezdirenler; emeklilerin sağlık, barınma, güvenli çevre, ve en nihayet yaşam hakkını gasp ediyorlar. Emekliler, insan onuruna yakışır bir yaşam için, yaşamına kastedenlerle helalleşmeyecek. Sokakta da sandıkta da hesap soracaklar” dedi. Mezarda emeklilik uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirten Yavuz, “En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, emekli ücretleri arasındaki farklılıkları gidermek için ‘intibak yasası’ çıkarılmalı, aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki uçurum kapatılmalı, sağlık hizmetlerinde ödenen katılım payları kaldırılmalı, emeklilerle ilgili politika yapılacağında emeklilere danışılmalı” diye konuştu.