Asgari ücretlilerden 'zam' çağrısı: 'Yüzde 50'den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil'

Asgari ücretlilerden 'zam' çağrısı: 'Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil'

16.11.2025 12:13:00
Güncellenme:
ANKA
Asgari ücretlilerden 'zam' çağrısı: 'Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar, asgari ücrete yapılması öngörülen zamla geçinmenin imkansız olacağını dile getirerek "Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çalışan nüfusun neredeyse yarısını ilgilendiren asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı konusu, milyonlarca yurttaşın gündeminde. Asgari ücretle çalışan yurttaşlar, artan kira, gıda ve temel ihtiyaç fiyatları karşısında mevcut maaşlarının yetersiz kaldığını vurguladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle çalışan bir yurttaş, "Bir evin kirası 15 bin lira, bir ekmek 15 lira, bir simit de 15 lira. Ekmekle beraber yarışıyor. Şu şartlarda en az 40-43 bin lira civarında olması gerektiğini düşünüyorum. Evim kira, borç alıp ödeyerek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hayat gerçekten çok zor. İki kızım üniversitede okuyor, aldığımız para yetmiyor. Asgari ücret en az 43-45 bin lira olmalı" dedi.

"HARÇLIK VEREMİYORUZ, GIDA ALAMIYORUZ"

Başka bir yurttaş, "Asgari ücretin en az 45 bin lira olmasını istiyorum. Dört çocuğum var, harçlıklarını karşılamakta zorlanıyoruz. Evimiz var ama odun ve soba ile ısınıyoruz, doğalgazımız yok. Market alışverişi 7-8 bin lirayı buluyor, gıda alamıyoruz. Bu nedenle asgari ücret 40-45 bin lira olmalı" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 50'DEN AŞAĞISI YETMEZ

Bir diğer asgari ücretli ise, "Asgari ücret 35 bin lira olur herhalde. Kirada oturmuyorum ama hayat şartları zor, maaş biraz zor yetiyor” dedi.

Bir diğer asgari ücretli de, "İnşallah hayırlısı olur ama pek ümidim yok. Yüzde 50’den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil. Borcum ve icralık durumum var. Yüzde 50 zam rahat bir yaşam sunabilir" ifadelerini kullandı.

