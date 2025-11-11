Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan yanıtladı

Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumu sırasında yeni asgari ücret belirleme sürecine dair yol haritasını paylaştı.

KOMİSYON ARALIK’TA TOPLANACAK

Bakan Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Işıkhan ayrıca, “Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak alım gücünü korumaya yönelik kararlılıklarını vurguladı.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve teamül gereği aralık ayında dört oturum halinde bir araya gelerek yeni ücreti tespit ediyor.

Komisyon üyelerinden biri başkanlık görevini üstleniyor. Toplantılar en az 10 üyenin katılımıyla yapılabiliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış kabul ediliyor.

Ekonomistler farklı zam oranları tahmin etse de resmi süreç henüz başlamadı. Aralık ayı içinde toplantı tarihleri açıklanacak ve işçi, işveren ile hükümet temsilcileri yeni asgari ücret üzerinde müzakerelere başlayacak.

3 SENARYO ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Geçen yıl Aralık ayında 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret için bu yıl üç farklı artış oranı masada bulunuyor:

Yüzde 20 zamla: 26 bin 524 TL

26 bin 524 TL Yüzde 25 zamla: 27 bin 630 TL

27 bin 630 TL Yüzde 28 zamla: 28 bin 293 TL

ZAM ORANI PEK ÇOK ÖDEMEYİ ETKİLEYECEK

Asgari ücrete yapılacak artış yalnızca maaşları değil pek çok kalemi de doğrudan etkileyecek. Belirlenecek zam oranına göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, BAĞ-KUR ödemeleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri, ev hizmetlerinde çalışanların primleri ve geçici iş göremezlik ödenekleri yeniden hesaplanacak. Ayrıca doğum, askerlik, avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları ile stajyer maaşları da yeni asgari ücrete göre güncellenecek.