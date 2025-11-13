CHP lideri Özel’in önerisini MHP bütçeye taşıdı: ‘Asgari Gelir Desteği verilsin’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin kadın cinayetlerine yönelik protestolarıyla başladı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, görüşmeler başlamadan önce milletvekillerinin elini sıkmaya giden Mahinur Özdemir Göktaş’a eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Ozan Akkaş’ın hırkasını gösterdi. Dinçer “Meclis’e kan bulaştı. Saliha’nın hırkası burada, artık bu hırkayı giyemiyor. Meclis emektarımız 37 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ona sahip çıkamadınız” dedi. Göktaş bu sözlere “Ailesine sahip çıktık” karşılığını verince milletvekilleri tepki gösterdi. DEM Partili vekiller ise Göktaş’ı Van’da kaybolduktan günler sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için hazırladıkları pankartlarla karşıladı. CHP’li vekiller ayrıca, Bakan Göktaş’a sunumuna başlamadan önce “Gençleri, çocukları, kadınları koruyamadınız, özür dileyerek başlayın” diyerek laf attı.

‘6 BİN LİRA TEŞVİK Mİ OLUR?’

Göktaş ise sunumunda doğurganlık hızının düştüğünü belirterek “Evlilik yaşı ile boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı yüzde 20’ye ulaşmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi doğurganlık hızımız gerilemiş, aile kurumunun ve demografik yapının güçlendirilmesi artık toplumsal bir öncelik hâline gelmiştir” dedi. Göktaş’ın engelli istihdamı için korunmalı iş yerlerine her ay 6 bin 454 lira teşvik verdiklerini söylemesi üzerine CHP’liler “6 bin lira para mı Allah aşkına” tepkisini gösterdi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ YİNE GÜNDEM

Muhalefet milletvekilleri bütçe konuşmalarında özellikle geçim sıkıntısından ve kadın cinayetlerinden söz etti. Vekiller yine İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden sonra kadın cinayetlerinin arttığına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bu eleştirileri yanıt veren AKP’li Nilgün Ök “2002 öncesi kadına yönelik şiddet konusu çoğu zaman görmezden gelinen, sistematik bir politika çerçevesine bile oturtulamamıştı. Evet, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı. Sözleşme marjinal gruplar ve farklı boyutlara çekildi, çıktık. Sözleşmeden çıkmış olmamız demek bir mücadeleden vazgeçmişiz anlamında değildir” dedi.

ÖZEL’İN ÖNERİSİNİ MHP GÜNDEME GETİRDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise, konuşmasında geçim sıkıntısına vurgu yapan değerlendirmeler yaptı. “Kuşkusuz ekonomide en önemli sorunumuz enflasyondur, hayat pahalılığıdır” diyen Kalaycı, CHP lideri Özgür Özel’in daha önce Temel Vatandaşlık Geliri adıyla önerdiği gelirin bir benzerinin Türkiye’de uygulanmasını önerdi. Kalaycı “Parti olarak bir proje haline getirdiğimiz asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve belirlenen gelir seviyesine erişene kadar ailelere Asgari Gelir Desteği verilmesi uygulamasının hayata geçirilmesi görüşündeyiz. Bu uygulama Vatandaşlık Temel Geliri gibi farklı isimlerle birçok ülkede uygulanmaktadır” dedi.

‘AİLEYLE DERDİ OLAN SİZSİNİZ’

TİP’li Sera Kadıgil, konuşmasında Bakan Göktaş’ın sunumunda yer alan “Şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri olmayan güçlü bir altyapı oluşturduk” ifadelerine tepki gösterdi. “Her ay bu ülkede koruma altındaki bir kadın öldürülürken bunu buraya yazmak çok enteresan” diyen Kadıgil “2024’te 394 kadın öldürüldü. Bunların yüzde 42’si eşi, yüzde 8’i babası, yüzde 8’i eski eşi, yüzde 6’sı oğlu tarafından öldürüldü. Kadınların yüzde 84 çok savunduğunuz ailesi tarafından öldürüldü. Aileyle derdi olan biz değiliz” ifadelerini kullandı.