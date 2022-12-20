‘Asgari ücretlinin maaşına haciz gelmesin’ önerisi, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi

20 Aralık 2022 Salı, 23:38

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı'na daha önce İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi vermişti.

Başarır, asgari ücretlilerin maaşlarına haciz getirilmemesini öngören kanun teklifinin, komisyonda görüşülmeden bugün doğrudan Genel Kurul'da görüşülmesini önerdi.

“ÜLKEMİZDE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 50’Sİ ASGARİ ÜCRET ALMAKTA”

Önerisi üzerine söz alan Başarır, “Diyoruz ki ülkemizde çalışan asgari ücretlilerin maaşına haciz gelmesin. İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesi haczedilmeyecek mal ve hakları, 83’üncü maddesi kısmen haczedilmeyecek mal ve varlıkları düzenler ve burada, çalışan bir ücretlinin en fazla 1/4 oranında maaşının haczedilebileceği düzenlenmiş. Ülkemizde çalışanların yüzde 50’si asgari ücret almakta. Maalesef ki milyonlarca asgari ücretli, icra kapılarında. Bu hayat pahalılığında, bu yoksullukta bir de icra tehdidiyle hayata devam etmeleri imkansız” dedi.

“SARAYIN BİR GÜNLÜK GİDERİ 18 MİLYON”

Merkez Bankası'nın verilerine atıf yapan Başarır, Türkiye'de çalışanların yüzde 50'sinin asgari ücretle çalıştığını ifade ederek, “Avrupa’da bu oran yüzde 4. Yani asgari ücretliyi, diğer ülkelere göre açlığa mahkum etmiş durumdasınız. Bakın, bu ucube sistemden önce, 2018’de bir asgari ücretli 355 dolar maaş alırken bugün 295 dolar alıyor. Yani maaşlarında 60 dolarlık bir erime var. Sarayın bütçesi kat kat artarken bugün işçinin bütçesi azalmakta, yazık. Bir asgari ücretli, bugün 5 bin 500 lira maaş alıyor, sarayın bir günlük gideri 18 milyon. Bugün, bu ülkede 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 425 TL, yoksulluk sınırı 24 bin 185 TL ve asgari ücret 5 bin 500 lira oluyor. Aslında bu iktidarın bundan, bu Bakan'ın, bu ülkeyi yönetenlerin bundan utanması gerekiyor” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

“4 KİLO PATATESTEN 1 KİLOSUNA HACİZ KOYUYORSUNUZ”

Yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Başarır, “Şimdi, bu yasa devam ederse, asgari ücretlinin maaşına haciz gelirse olmayan dört ekmekten birine haciz koyuyorsunuz, dört yumurtadan birine haciz koyuyorsunuz, dört kilo patatesten bir kilosuna haciz koyuyorsunuz. Bakın, UYAP’a günde 25 bin tane icra dosyası açılıyor sayenizde. Bugün, 2022’de sadece 8 milyon 273 bin icra dosyası açılmış. Türkiye’de toplam 32 milyon 451 bin kişi icra kapılarında. Bu, sizin utancınız. Sizin yarattığınız durum, sizin yarattığınız sefalet ve milyonlarca asgari ücretli bu durumdayken 1/4 oranında maaşı kesilmektedir” dedi.