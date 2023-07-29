Asgari ücrette büyük iddia... 'Yılda tek zam'
Yüksek enflasyon sonrası yılda iki kez yapılan asgari ücret zammının teke düşürüleceği iddia edildi.
Hükümet, asgari ücrete yılda iki kez yapılan zammın teke indirilmesini planlıyor.
Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre bu kapsamda asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamlar teke düşürülecek. İddiaya göre, ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.
'ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN'
Habere göre, bu durumun tersine döndürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı düşüncesi hâkim. Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu da belirten kurmaylar, tüm ücretlerin artışını körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için tek zam seçeneğine sıcak bakıyor.
Bu adımın aynı zamanda piyasadaki ürün ve hizmetlere sürekli zam geleceği endişesi anlamına da gelen beklenti enflasyonunu da ortadan kaldırması öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMLARI
Yıl Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret
- 2015 1.273,50 TL 949 TL
- 2016 1.647,00 TL 1.300 TL
- 2017 1.777,50 TL 1.404 TL
- 2018 2.029,50 TL 1.603 TL
- 2019 2.558,40 TL 2.020 TL
- 2020 2.943 TL 2.324 TL
- 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL
- 2022 6.471 TL 5.500 TL
- 2023 10.008 TL 8.506 (Ocak – Haziran)
2023'te Asgari ücret ara zam ile 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltilmişti.
ENFLASYONU NE KADAR ETKİLEYECEK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, enflasyon raporunda yaptığı değerlendirmeye göre yıl ortasında yapılan yüzde 34'lük asgari ücret artışının yıllık enflasyona etkisinin yüzde 2,7-4,1 aralığında gerçekleşmesi öngörüldü. TCMB ayrıca 1 puanlık asgari ücret artışının ortalama ücreti 0,93 puan artırdığını da kaydetti.
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