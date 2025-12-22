Asgari ücrette geri sayım bitiyor: Üçüncü toplantı öncesi masadaki rakamlar netlik kazandı!

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili belirsizlikte sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücretin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Uzmanlar ve ekonomistler, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamına ilişkin tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, sürece ilişkin değerlendirmesinde ikinci toplantının beklentiler doğrultusunda geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bu ikinci toplantının da aslında yine beklenen çerçevede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani rakamın masaya yatırılması beklenmiyordu. 3. toplantıya daha ziyade bu çerçevede bir simülasyon vardı. Bu hafta içi artık yavaş yavaş sürecin netleşeceğini, tablonun o flu halinin ortadan kaldırılacağını söyleyebiliriz.
Aydoğmuş, zam oranına ilişkin müzakerelerin belirli bir bantta yürütüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:
Şu anda yüzde 25 ile 30 bandında bir rakam üzerinde bir müzakere süreci olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel de bu çerçevede şekillenecektir. Yani yüzde 25'in altında beklemiyorum ben. Ama yüzde 30'un üzerine çıkma ihtimali de şu anda çok zor görünüyor.
ZAM ORANI SADECE MAAŞLA SINIRLI DEĞİL
Asgari ücret sürecinin yalnızca maaş artışından ibaret olmadığını belirten Aydoğmuş, şu değerlendirmede bulundu:
Tabii sadece şu anda kamuoyu tamamen oransal olarak net asgari ücret ne kadar artacak, tabii milyonları ilgilendiren daha ziyade kısım burası ama bunun dışında diğer çeşitli sosyal haklar, yan haklar gibi mevzular da var.
Aydoğmuş, ikinci toplantıda bu başlıkların da ele alındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dolayısıyla bu özellikle geçtiğimiz haftaki ikinci toplantıda hani o masada ne oluyor, tabii detaylar konuşuluyor. Yani neticede sadece bir kök maaş artışından ibaret değil yani bu süreç. Dolayısıyla belirli olan taraflar var. Ancak daha ziyade kamuoyunun merak ettiği; net asgari ücret ne kadar olacak. Çünkü Türkiye'de sabit bir maaş sistemi üzerinden konuşuyoruz. Yani kişilerin bulunmuş oldukları sektörler, bölgeler ya da kıdem gibi birden fazla böyle değişkenlik arz edecek duruma göre farklılık oluşturan asgari ücret yok ülkemizde. Sadece standart bir asgari ücretten bahsediyoruz.
ENFLASYON FARKI VE BEKLENEN RAKAM
Mevcut asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu hatırlatan Aydoğmuş, temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çekerek beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
Dolayısıyla herkesin de merak ettiği 22 bin 104 TL olan halihazırdaki asgari ücret ki temmuz ayında bir artış da olmamıştı. Dolayısıyla buradan enflasyon farkından doğan zararlar telafi edilecek mi, edilecekse ne düzeyde edilecek bunları göreceğiz. Ama 27 bin - 28 bin bandında bir asgari ücretin bu hafta içi açıklanmasını ben de bekliyorum.
OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Yeni asgari ücret için masadaki olası zam senaryoları ise şöyle sıralanıyor:
- Yüzde 20 zam yapılırsa: 26 bin 524 TL
- Yüzde 25 zam yapılırsa: 27 bin 630 TL
- Yüzde 30 zam yapılırsa: 28 bin 735 TL
- Yüzde 35 zam yapılırsa: 29 bin 840 TL
- Yüzde 40 zam yapılırsa: 30 bin 945 TL
Asgari ücrette nihai rakamın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.