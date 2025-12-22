Asgari ücrette geri sayım bitiyor: Üçüncü toplantı öncesi masadaki rakamlar netlik kazandı!

Aydoğmuş, ikinci toplantıda bu başlıkların da ele alındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Dolayısıyla bu özellikle geçtiğimiz haftaki ikinci toplantıda hani o masada ne oluyor, tabii detaylar konuşuluyor. Yani neticede sadece bir kök maaş artışından ibaret değil yani bu süreç. Dolayısıyla belirli olan taraflar var. Ancak daha ziyade kamuoyunun merak ettiği; net asgari ücret ne kadar olacak. Çünkü Türkiye'de sabit bir maaş sistemi üzerinden konuşuyoruz. Yani kişilerin bulunmuş oldukları sektörler, bölgeler ya da kıdem gibi birden fazla böyle değişkenlik arz edecek duruma göre farklılık oluşturan asgari ücret yok ülkemizde. Sadece standart bir asgari ücretten bahsediyoruz.