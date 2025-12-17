Asgari ücrette hesaplar sil baştan: SGK uzmanı yeni zam tahminini açıkladı!

Asgari ücret artışına yönelik beklentiler güçlenirken, bugüne kadar hem SGK uzmanları hem de bankalar tarafından farklı oranlara ilişkin çok sayıda tahmin paylaşıldı. Enflasyon verilerinin büyük ölçüde netleşmesiyle belirsizlik azalırken, Ankara kulislerinden gelen bilgiler zam oranlarına dair daha somut sinyaller vermeye başladı.

Bu süreçte SGK uzmanlarının değerlendirmeleri öne çıkarken, yapılan açıklamalar asgari ücret zammına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.

ANKARA KULİSLERİNDE HAREKETLİLİK

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret sürecine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere yönelik çağrısının sahada karşılık bulmaya başladığını belirterek, asgari ücretin özel sektör açısından temel bir referans noktası olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Karakaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ne işveren ne de hükümet doğrudan asgari ücretle çalışıyor ama özel sektörün tamamı asgari ücreti emsal alıyor.

Asgari ücrette yapılacak artışın etkilerinin yalnızca çalışanlarla sınırlı kalmadığını belirten Karakaş, kamu maliyesi ve SGK gelirlerinin de bu süreçten doğrudan etkilendiğine işaret etti. Hükümetin kamu işçileriyle ilgili hesaplamalarda asgari ücreti temel aldığını söyleyen Karakaş, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

Hükümet kamu işçileriyle ilgili asgari ücreti baz alıyor. aslında asgari ne kadar yüksek olursa hükümet o kadar rahat edecek. Çünkü asgari ücret artınca SGK gelirleri yükselecek.

ZAM BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

İsa Karakaş, daha önce paylaştığı tahminlerini son gelişmeler ışığında revize ettiğini belirterek, işveren cephesindeki yaklaşımın değiştiğine işaret etti. Uzun süredir yüzde 25–30 bandına dikkat çektiğini hatırlatan Karakaş, değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:

Aylardır asgari ücrete ilişki yüzde 25'in altında zam olmayacak diyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra işveren kesim yüzde 25'e sıcak bakmaya başladı. En az yüzde 25 en fazla 30 zam geleceği yönünde analizim vardı.

Enflasyon gerçekleşmelerine bağlı olarak daha yüksek bir artış ihtimalinin de güçlendiğini ifade eden Karakaş, yeni beklentisini rakamsal örneklerle açıkladı:

Mevcut enflasyona bakıldığında en fazla yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse; yüzde 25’lik artışla 27 bin 630 lira, yüzde 30’luk artış olursa 28 bin 735 lira şeklinde tahmin ediyordum. Ancak şimdi asgari ücret zammının yüzde 32’lere kadar yükselebileceğini yani 29 binli rakamları görebileceğimizi ifade edebilirim.

KAPALI ZARF KULİSİ GÜNDEMDE

Karakaş’ın değerlendirmelerinde öne çıkan bir diğer başlık ise TÜRK-İŞ’in kapalı zarfla ilettiği rakama ilişkin kulis bilgisi oldu. SGK uzmanı, bu konuda şu ifadeyi kullandı:

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfında telaffuz edilen rakamın ise 39 bin 525 lira olduğunu belirtti

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Asgari ücret zammına ilişkin senaryolar uzun süredir tartışılırken, enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte beklentiler daha dar bir aralığa sıkıştı. Bankaların ve piyasa aktörlerinin tahminleri gündemdeki yerini korurken, Ankara kulislerine dayanan SGK uzmanı yorumları sürecin seyrine dair önemli ipuçları sunuyor.

Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla birlikte, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamının netleşmesi bekleniyor.