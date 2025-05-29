Asgari ücrette kayıp yüzde 25'i aştı: Ara zam en az 6 bin TL...

Türkiye'de 2025 yılında uygulanacak asgari ücret, 2024 Aralık ayının son günlerinde ani bir şekilde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL'ye çıkarılmıştı. 2024'te yüzde 44.38'lik enflasyonun altında yapılan bu zam yurttaşlar tarafından da yetersiz bulunmuştu. Yetersiz bulunan asgari ücretin ardından 19 Mart sürecinden sonra değer kaybının hızlandığı Türk Lirası ile birlikte alım gücünün geldiği seviye dikkat çekti. Düşen alım gücü temmuz ayında yapılabilecek ara zammı gündeme taşıdı.

GEÇMİŞ ARA ZAMLAR

2022 yılında asgari ücret net 4 bin 253,40 TL olarak belirlenmiş, ara zamla birlikte yüzde 30 oranında artışla asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.

2023 yılında net asgari ücret 8 bin 506,80 TL olarak uygulanmaya başlanırken temmuzda yapılan ara zam ile 11 bin 402,32 TL'ye çıkmıştı.

2024 yılında 17 bin 2,12 TL'ye çıkan asgari ücrete bu kez yıl ortasında ara zam yapılmazken 2025'te ise enflasyonun altında kalacak şekilde yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104,67 TL olarak uygulamaya geçildi.

ARA ZAM YENİDEN GÜNDEMDE Yılın ilk dört ayında artan enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle bu ücretin alım gücü önemli ölçüde eridi. Yılın ilk 4 ayında TÜİK'e göre enflasyon yüzde 13.35 oldu. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre asgari ücretin reel değeri 19 bin TL seviyelerine geriledi. Asgari ücrete yılbaşında enflasyonun altında yapılan zam ile birlikte yılbaşından bu yana yaşanan değer kaybı temmuz ayında "ara zam" yapılması yönündeki çağrıları yeniden gündeme taşındı.

'ARA ZAMMI KONUŞMAK İÇİN ERKEN' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" ifadelerinde bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere muhalefet partilerinden ara zam sesleri yükselmeye devam ederken sendikalar da konu üzerine açıklamalarda bulunuyor.

TÜRK-İŞ'TEN KOMİSYON YAPISI ŞARTI TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete olası ara zam konusundaki soru üzerine, ilgili komisyonun yapısı değişmeden asgari ücret pazarlık masasına oturmayacaklarını söyledi. Komisyon yapısı değiştirilmezse ne olacağıyla ilgili soruya Atalay, "Onu hükümet düşünsün, işverenler düşünsün. Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz, takatimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız. DİSK olsun, HAK-İŞ olsun. Sadece TÜRK-İŞ olsun diye bir talebim yok. Benim yetkim yok, oy imkanım yoksa bunun vebalini, günahını ben niye çekeyim?" cevabını verdi.

Mahmut Arslan "Temmuza kadar durumu değerlendireceğiz ona göre tespit yapacağız demiştik. Enflasyonun ne yönde seyredeceğini her an bilemiyoruz. Böyle bir konu söz konusu olursa tabii ki çağrı yapacağız" ifadelerinde bulundu. HAK-İŞ Başkanı" ifadelerinde bulundu.

PARTİLERDEN ARA ZAM ÇAĞRISI CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücrete ara zam konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 22 bin liraya yükseltilmesinin ardından 3 ayda eridiğini kaydeden Özel, temmuzda ara zam yapılmaması durumunda sonraki 6 ayın geçen seneden 'daha berbat' geçeceğinin altını çizdi. Özel "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı. TÜİK'in dediği doğru bile olsa, 3 bin lira eridi bile. 2 ay da böyle geçecek. Bu erime TÜİK'e göre 4.500 lirayı geçecek. Öbür 6 ayda geçen seneden de berbat günler başlayacak. Bu rakamları emeği sömüren TÜİK gerçek olmayan bir enflasyon açıklıyor. Ekmek için mücadele edelim, ekmek için talepte bulunalım. Mutlaka ve mutlaka asgari ücrete bir düzenleme bir ara zam yapılması için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız" ifadelerinde bulundu.

Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit imzasını taşıyan önergede parti, insan onuruna yaraşır bir yaşam için asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 39 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Temmuz ayı beklenmeden emekçilere ve emeklilere ara zam yapılması gerektiğini belirten DEM Parti, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının en az yoksulluk sınırının yarısı olan 39 bin TL'ye çıkarılmasını önerdi. DEM Parti, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünü yitiren emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sundu. DEM Parti Grup Başkanvekilleriveimzasını taşıyan önergede parti, insan onuruna yaraşır bir yaşam için asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 39 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Temmuz ayı beklenmeden emekçilere ve emeklilere ara zam yapılması gerektiğini belirten DEM Parti, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının en az yoksulluk sınırının yarısı olan 39 bin TL'ye çıkarılmasını önerdi.

Erkan Baş da "Halkın alım gücü dibe çakılmış durumda. Market fiyatları uçmuş, pazar fiyatları uçmuş, faturalar uçmuş ama halkın aynı asgari ücretle ömrünü sürdürmesi gerekiyor" diye konuştu. TİP Genel Başkanıda "" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ALACAĞI FARK YÜZDE 25'İ GEÇTİ 2025 yılında yüzde 44.38'lik enflasyona karşın yüzde 30 zam yapılması ile arada yüzde 11.06'lık fark oluşurken TÜİK'e göre yalnızca ilk 4 aydaki enflasyon da yüzde 13.35 oldu. Bu da asgari ücretteki değer kaybının toplamda yüzde 25.89'a ulaşmasını sağladı.

Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon üzerine eklenmeden yapılan hesaplamaya göre bugün için aradaki farkın ödenmesi durumunda asgari ücretin çıkarılması beklenen seviye 27 bin 828 TL.