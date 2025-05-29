Asgari ücrette kayıp yüzde 25'i aştı: Ara zam en az 6 bin TL...

GEÇMİŞ ARA ZAMLAR
2022 yılında asgari ücret net 4 bin 253,40 TL olarak belirlenmiş, ara zamla birlikte yüzde 30 oranında artışla asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.
ARA ZAM YENİDEN GÜNDEMDE
Yılın ilk dört ayında artan enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle bu ücretin alım gücü önemli ölçüde eridi. Yılın ilk 4 ayında TÜİK'e göre enflasyon yüzde 13.35 oldu. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre asgari ücretin reel değeri 19 bin TL seviyelerine geriledi. Asgari ücrete yılbaşında enflasyonun altında yapılan zam ile birlikte yılbaşından bu yana yaşanan değer kaybı temmuz ayında "ara zam" yapılması yönündeki çağrıları yeniden gündeme taşındı.
'ARA ZAMMI KONUŞMAK İÇİN ERKEN'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" ifadelerinde bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere muhalefet partilerinden ara zam sesleri yükselmeye devam ederken sendikalar da konu üzerine açıklamalarda bulunuyor.
TÜRK-İŞ'TEN KOMİSYON YAPISI ŞARTI
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete olası ara zam konusundaki soru üzerine, ilgili komisyonun yapısı değişmeden asgari ücret pazarlık masasına oturmayacaklarını söyledi. Komisyon yapısı değiştirilmezse ne olacağıyla ilgili soruya Atalay, "Onu hükümet düşünsün, işverenler düşünsün. Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz, takatimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız. DİSK olsun, HAK-İŞ olsun. Sadece TÜRK-İŞ olsun diye bir talebim yok. Benim yetkim yok, oy imkanım yoksa bunun vebalini, günahını ben niye çekeyim?" cevabını verdi.
PARTİLERDEN ARA ZAM ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücrete ara zam konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 22 bin liraya yükseltilmesinin ardından 3 ayda eridiğini kaydeden Özel, temmuzda ara zam yapılmaması durumunda sonraki 6 ayın geçen seneden 'daha berbat' geçeceğinin altını çizdi. Özel "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı. TÜİK'in dediği doğru bile olsa, 3 bin lira eridi bile. 2 ay da böyle geçecek. Bu erime TÜİK'e göre 4.500 lirayı geçecek. Öbür 6 ayda geçen seneden de berbat günler başlayacak. Bu rakamları emeği sömüren TÜİK gerçek olmayan bir enflasyon açıklıyor. Ekmek için mücadele edelim, ekmek için talepte bulunalım. Mutlaka ve mutlaka asgari ücrete bir düzenleme bir ara zam yapılması için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız" ifadelerinde bulundu.
ASGARİ ÜCRETLİNİN ALACAĞI FARK YÜZDE 25'İ GEÇTİ
2025 yılında yüzde 44.38'lik enflasyona karşın yüzde 30 zam yapılması ile arada yüzde 11.06'lık fark oluşurken TÜİK'e göre yalnızca ilk 4 aydaki enflasyon da yüzde 13.35 oldu. Bu da asgari ücretteki değer kaybının toplamda yüzde 25.89'a ulaşmasını sağladı.