Asgari ücrette kritik aralık görüşmeleri yaklaşıyor: Kulislerde konuşulan rakam ne?

Aralık ayında başlayacak asgari ücret maratonu için geri sayım sürüyor. Sosyal yardımlardan SGK teşviklerine, çalışan maaşlarından kıdem tazminatı hesaplamalarına kadar pek çok başlığı belirleyecek sürece yönelik tahminler şimdiden yoğunlaşmış durumda.

2025 ASGARİ ÜCRETİNDE DURUM

Asgari ücret 2025 için net 22 bin 104 lira, brüt 26 bin 5 TL olarak uygulanmıştı. İşveren maliyeti yaklaşık 30 bin 621 TL’ye ulaşırken, enflasyonun düşmemesi ve döviz baskısı nedeniyle alım gücünde kayıp hızlandı. Yıl başında 627 dolara karşılık gelen 22 bin 104 lira, 25 Kasım itibarıyla 520,86 dolara gerileyerek 107 dolarlık düşüş yaşadı.

Enflasyonun istenen seviyede gerilememesi, asgari ücretlinin gelir kaybını derinleştiriyor.

2026 İÇİN ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Kulislerde aktarılan bilgilere göre hükümetin geçen yılki hedef enflasyon modeline benzer bir yöntem izlemesi bekleniyor. Buna göre hesaplamalarda öne çıkan rakamlar şöyle:

Hedeflenen enflasyon yüzde 16 : Net 25 bin 640 TL

: Net 25 bin 640 TL Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31–33: Net 28 bin 956 TL – 29 bin 398 TL

Komisyonda yer alan işçi temsilcileri Türk-İş ve Hak-İş, adil bir düzen sağlanmaması halinde bu yıl sürece katılmayacaklarını açıklamış durumda. Ancak hükümet kanadından bu talebe yönelik bir yanıt gelmedi.

KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM ORANLARI

Geçmiş yıllardaki strateji dikkate alınarak refah payı eklemeli zam tartışılıyor. Buna göre:

Yüzde 20 zam: Net 26 bin 584 TL – Brüt 31 bin 206 TL

Yüzde 25 zam: Net 27 bin 630 TL – Brüt 32 bin 506 TL

ALIM GÜCÜNDEKİ ERİME VE SOSYAL ETKİLER

2025 Ekim’de açlık sınırının 28 bin 411 TL’ye, yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL’ye yükselmesi dikkat çekmişti. Uzmanlara göre Türkiye’de asgari ücret artık ortalama maaş düzeyine dönüşmüş durumda.

Prof. Dr. Aziz Çelik, “Son yıllarda asgari ücret hükümet tarafından tek taraflı belirleniyor. Bu kadar geniş bir kitlenin gelirini ilgilendirdiği için her yıl siyasetin ana gündem maddesi hâline geliyor” dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Komisyon yöntemi tamamen antidemokratik. Artık değişmelidir” ifadelerini kullanarak yapının reform edilmesi gerektiğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETİN GENİŞ ETKİ ALANI

Belirlenecek yeni rakam yalnızca çalışan maaşlarını değil; kıdem tazminatı, SGK cezaları, engelli ve doğum destekleri, askerlik borçlanması, burs ve sosyal destek ödemeleri gibi çok sayıda kalemi doğrudan etkileyecek. Bu nedenle komisyonun aralık ayındaki toplantıları, 2025’in en kritik ekonomik gündemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşan görüşmelere ilişkin, “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

Bakan Işıkhan dört gün önce yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı: