Asgari ücrette zam oranı ne kadar olacak? Kurul yarın mesaiye başlıyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için süreci başlatıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de bir araya gelerek komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Asgari ücret şu anda brüt 26 bin 5 lira , net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. 2026 yılı için yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon tahminleri temel alınacak. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN SENARYOLAR

Bu oran Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Komisyon yüzde 28,5’lik bir artışı dikkate alırsa brüt asgari ücretin 33 bin 417 liraya, net ücretin ise 28 bin 403 liraya yükseleceği öngörülüyor.

Artış oranının yüzde 30 olması durumunda net ücret 28 bin 736 liraya, yüzde 40 zam yapılması halinde ise 30 bin 946 liraya çıkması bekleniyor.