Asgari ücrette zam oranı ne kadar olacak? Kurul yarın mesaiye başlıyor!
20.10.2025 10:03:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Asgari ücret için yeni dönem başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, belirleme sürecine ilişkin ilk toplantıda bir araya gelecek. Yeni asgari ücretin enflasyon beklentilerine göre şekillenmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman zam yapılacak? Yeni ücret belirleme sürecinde kimler masada olacak? Enflasyon beklentileri 2026 asgari ücretine nasıl yön verecek? İşte tüm ayrıntılar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için süreci başlatıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de bir araya gelerek komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Görüşmede taraflar, aralık ayında başlayacak resmi asgari ücret pazarlığı öncesinde yol haritasını belirleyecek.

Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Asgari ücret şu anda brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. 2026 yılı için yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon tahminleri temel alınacak. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN SENARYOLAR

Bu oran Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Komisyon yüzde 28,5’lik bir artışı dikkate alırsa brüt asgari ücretin 33 bin 417 liraya, net ücretin ise 28 bin 403 liraya yükseleceği öngörülüyor.

Artış oranının yüzde 30 olması durumunda net ücret 28 bin 736 liraya, yüzde 40 zam yapılması halinde ise 30 bin 946 liraya çıkması bekleniyor.

MEVCUT VE BEKLENEN ASGARİ ÜCRETLER

Mevcut asgari ücret

  • Brüt ücret: 26 bin 5 TL
  • Net ücret: 22 bin 104 TL
Yüzde 20 artarsa

  • Brüt ücret: 31 bin 206 TL
  • Net ücret: 26 bin 525 TL
Yüzde 25 artarsa

  • Brüt ücret: 32 bin 506 TL
  • Net ücret: 27 bin 630 TL
Yüzde 28,5 artarsa

  • Brüt ücret: 33 bin 417 TL
  • Net ücret: 28 bin 403 TL
Yüzde 30 artarsa

  • Brüt ücret: 33 bin 807 TL
  • Net ücret: 28 bin 736 TL
Yüzde 32 artarsa

  • Brüt ücret: 34 bin 327 TL
  • Net ücret: 29 bin 320 TL
Yüzde 35 artarsa

  • Brüt ücret: 35 bin 107 TL
  • Net ücret: 29 bin 841 TL
Yüzde 40 artarsa

  • Brüt ücret: 36 bin 407 TL
  • Net ücret: 30 bin 946 TL
Yüzde 50 artarsa

  • Brüt ücret: 39 bin 8 TL
  • Net ücret: 33 bin 156 TL
İlgili Konular: #asgari ücret #asgari ücret zammı #Asgari ücret toplantısı #Yeni asgari ücret