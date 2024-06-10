Aşırı sağın zaferi sonrası... Euro'nun geleceği parlak görünmüyor!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:34

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:34

Avrupa Parlamentosu seçimleri aşırı sağın yükselişiyle dünya genelinde büyük ses getirdi.



Seçim sonuçlarının ardından euro dolar karşısında Asya işlemlerinde yüzde 0,5’e kadar gerilerken Euro/dolar bir ara 1,0748’dan işlem gördü.

Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz indirimlerine daha erken başlaması sebebiyle nisan ayı dip seviyesinden yaklaşık yüzde 3 değer kazanmıştı.

BloombergHT'nin aktardığına göre, seçimlerini değerlendiren Credit Agricole G-10 kur stratejisti Valentin Marinov “Bu sonuçlar son haftalardaki Euro pozitif görünüme bir darbe olarak görülebilir. Tahvil getiri farklarının açılması da Euro için negatif olacak” değerlendirmesini yaptı.

Seçim sonuçları sonrası vadeli piyasada Fransız tahvilleri Alman benzerleri karşısında değer kaybederek getiri farkının açılmasına yol açmıştı.

Singapur merkezli RBC Capital Markets Stratejisti Alvin Tan, üçüncü çeyrekte Euro/doların 1,05’e düşebileceğini tahmin ederek “Euro için siyasi riskler yeniden artıyor” ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley’e göre sadece siyasi risk değil AMB’nin faiz patikası hakkında net konuşamaması da Euro için bir risk. Aralarında Matthew Hornbach’ın da olduğu stratejistler AMB’nin net olmayan patikası sebebiyle Euro'nun ABD verileri ve Fed kararlarına daha bağımlı olduğunu savundular.