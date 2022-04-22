Asya borsaları Çin hariç geriledi

22 Nisan 2022 Cuma, 10:55

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında yarım puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından küresel pay piyasalarında satış baskısı arttı.

Çin borsası ise ülkede bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların yavaş yavaş da olsa gevşetilmeye başlatılmasının ardından artan normalleşme umutlarıyla pozitif ayrıştı.

Çinli yetkililerin büyük yatırımcılara hisse almaları çağrısında bulunması da ülke borsasını destekledi.

Makroekonomi veri tarafında Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 1,2 artarak beklentiler paralelinde gerçekleşirken, ülkede enflasyon arka arkaya 7'nci ayında da yükselmiş oldu. Ayrıca, ülkede öncü verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 53,4'e geriledi, hizmet sektörü PMI ise 50,5'e çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.087 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalarak 2.705 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 27.105 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 değer kaybederek 128'in hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 kayıpla 57.608 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 20.611 puanda seyrediyor.