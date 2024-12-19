Asya borsaları Fed kararı sonrası negatif seyrediyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:18

Güncelleme: 19.12.2024 - 10:18

Dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirirken, bugün de Japonya Merkez Bankası (BoJ) piyasa öngörüleri dahilinde politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Fed'in faiz indirim kararına karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle küresel anlamda risk iştahının güç kaybettiği görülürken, BoJ da karar metninde gelecek döneme ilişkin belirsizliklere vurgu yaptı.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu, ancak bazı alanlarda zayıflık gözlendiği, istihdam ve gelirler konusunda ılımlı şekilde iyileşme yaşandığı, özel tüketimin fiyat artışları ve diğer faktörlerin etkisine rağmen sınırlı oranda çoğaldığı ifade edildi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japonya ekonomisinin destekleyici finansal koşullarla kademeli güçlenmesiyle, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulanan karar metninde, "Özellikle döviz kuru gelişmelerinin, firmaların fiyat ve üretim artışlarında, davranışlarında daha belirgin bir rol oynaması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 38.809 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 azalışla 2.439 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.780 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.370 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,5 düşüşle 79.343 puandan işlem görüyor.