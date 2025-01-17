Asya borsaları karışık seyrediyor: 17 Ocak 2025 Cuma Asya borsalarında son durum...

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:02

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:02

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Donald Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de Trump'ın görevi devralmasına az bir süre kalırken, kabine için aday olarak gösterdiği isimlerin Senato'daki oylama süreci takip ediliyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya'da, bölgede açıklanan makroekonomilk verilerden alınan sinyaller ve Trump'ın atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Bölgenin önemli ekonomisi Çin'de bugün açıklanan makroekonomik veriler öne çıktı. Buna göre, Çin ekonomisi 2024 yılında yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, ülkede sanayi üretimi aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,2 artış kaydederek tahminleri aştı.

Ayrıca Çin'de aralık ayında yıllık perakende satışlar da yüzde 3,7 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 38.438 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.520 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 19.570 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.245 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 76.420 puanda bulunuyor.