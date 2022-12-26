Asya borsaları yılın son haftasına yükselerek başladı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:21

Asya borsalarında, Noel tatillerinin başladığı yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izlenirken, işlem hacimlerinin düşük kalması dikkati çekti.

Avrupa'da birçok ülke piyasasında Noel tatili dolayısıyla işlem yapılmıyor. Asya tarafında da Hong Kong piyasalarında tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, açık olan ülke borsalarında zayıf işlem hacmiyle birlikte yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Veri akışının da zayıf seyrettiği Asya genelinde Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Japonya'da para politikasındaki olası değişim tartışmaları gündemin odağındaki yerini koruyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) geçen hafta getiri eğrisi hedef bandını genişletmesinin ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,35 seviyelerinden yüzde 0,44'e kadar çıkarken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 0,025 ile 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda bugün yaptığı açıklamada, enflasyon baskılarıyla başa çıkmak için uzun süredir devam eden parasal genişleme politikasını değiştirme niyetinde olmadıklarını vurguladı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,65 artarak 3.066 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 yükselerek 2.317 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 değer kazanarak 26.406 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 132,8'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 primle 60.510 puanda seyrediyor.